Milan, oggi esce il libro di Baresi “Libero di sognare”

Oggi esce il libro di Franco Baresi, vicepresidente e ex capitano del Milan. Si chiama "Libero di sognare"

In libreria da oggi per Feltrinelli c'è "Libero di sognare", il libro di Franco Baresi. Il vicepresidente del Milan ha voluto raccontare in prima persona la sua straordinaria carriera con la maglia rossonera. Un racconto che parte dai primi calci dati al pallone da bambino fino al ritiro della maglia numero 6 da parte del Milan. Il libro costa 15 euro. «Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero".