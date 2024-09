Milan, nuova divisa in collaborazione con Off-White: ecco tutti i dettagli

Milan e Off-White hanno realizzato una nuova divisa in occasione del 125° anniversario del club rossonero: ecco tutti i dettagli in merito

Radicata nella storia di AC Milan, la collezione combina alcuni dei simboli iconici del Club - il diavolo e i classici colori rosso e nero - con grafiche vintage calcistiche e il numero "125", insieme a dettagli dorati, per celebrare l'anniversario e la legacy dei rossoneri. Questi motivi compaiono sui capi di Off-White™ per adulti e bambini, tra cui una varsity jacket, felpe con cappuccio e t-shirt - oltre a una gamma di accessori, come cappellini da baseball, sciarpe da calcio, valigeria e calze. L'intera collezione è stata ideata e disegnata a Milano, città d'origine sia di AC Milan che di Off-White™, con la varsity jacket interamente Made in Italy - dalla produzione ai dettagli in raso dorato.