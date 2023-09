Milan, nuovo store ufficiale su Jingdong: il comunicato

(fonte:acmilan) - AC Milan è lieto di annunciare il lancio del suo nuovo store ufficiale su Jingdong (conosciuto anche come JD.com ), una delle piattaforme di commercio online più importanti e popolari del mercato cinese.

Su JD, i tifosi rossoneri presenti in Cina potranno acquistare in tutta facilità il merchandising ufficiale del Club, oltre ad articoli creati esclusivamente per il mercato cinese, con l’obiettivo di fornire un’esperienza di acquisto ulteriormente diversificata e unica.