Milan, questione stadio: a che punto siamo? La svolta è vicina?

San Siro: ristrutturazione o nuovo impianto? — Il dibattito sul futuro del ‘Giuseppe Meazza’ risale al 2019, quando il sindaco Sala propose una ristrutturazione condivisa tra le due squadre. Tuttavia, l’idea di demolire il vecchio stadio e costruirne uno nuovo è emersa successivamente, non senza resistenze, in particolare dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Negli anni successivi, sono stati proposti vari progetti, tra cui uno per un nuovo stadio a Sesto San Giovanni o Rozzano. La vera svolta, però, è arrivata nel 2023, quando è stata esclusa la demolizione del ‘Meazza’ per motivi di protezione culturale. Le società hanno quindi deciso di concentrarsi sulla costruzione di un nuovo impianto accanto a quello storico, mantenendo la tradizione ma mirando a un futuro più moderno.

Il progetto del Milan a San Donato Milanese — Nel frattempo, il Milan aveva avviato il proprio progetto autonomo, scegliendo l’area dell’ex ippodromo La Maura. Tuttavia, la discussione recente ha cambiato le prospettive. Nonostante l’entusiasmo, il sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, ha chiesto chiarimenti al club rossonero sul destino del progetto dopo l’incontro del 22 ottobre. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha ribadito che San Donato rimane “l’opportunità numero uno” per il club, lasciando intendere che il progetto di un nuovo stadio lì non è stato abbandonato.

Il futuro del ‘Meazza’ e la decisiva ristrutturazione — Nel settembre 2023, l’ipotesi di ristrutturare il ‘Meazza’ è stata definitivamente scartata, a causa dei costi troppo elevati per un restyling sostenibile. Di conseguenza, si è optato per la rifunzionalizzazione dell’impianto. Questo sarà ristrutturato per ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina nel 2026 e alcune partite degli Europei del 2032. Tuttavia, la destinazione a lungo termine del ‘Meazza’ rimane ancora incerta.

Un progetto in divenire — In conclusione, il progetto per il nuovo stadio di Milano è ancora in fase di definizione. Tuttavia, l’incontro con i ministri e la volontà di collaborare per la costruzione di un impianto moderno accanto al ‘Meazza’ sono segnali positivi per i tifosi. I prossimi passaggi decisivi riguarderanno i dettagli tecnici e l’approvazione economica delle aree, fattori che determineranno il futuro di un impianto che, da decenni, è il simbolo del calcio milanese.