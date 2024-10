Nuovo stadio a San Siro, “apprezzamento e soddisfazione” di Milan e Inter?

Questa mattina, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato il Ministro della Cultura: in ballo il nuovo stadio di Milano a San Siro

Questa mattina, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala , insieme a una delegazione di Inter e Milan , rappresentata dai dirigenti e dalle proprietà dei club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners , ha incontrato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli . Durante la riunione, è stata illustrata ai Ministri la proposta per la costruzione del nuovo stadio di Milano a San Siro.

Insieme, è stato presentato anche lo sviluppo delle aree circostanti e alle linee guida per la rifunzionalizzazione dello stadio Meazza. Tutti i partecipanti hanno espresso apprezzamento e soddisfazione per le iniziative presentate. A breve, i due club meneghini procederanno con la presentazione della manifestazione di interesse, che è fondamentale per continuare il processo.