Milan, nuovo stadio a Legnano? Il sindaco: “Sarei contento, ma difficile”

Il primo cittadino della città facente parte dell'area metropolitana di Milano ha parlato da tifoso del Milan del nuovo stadio.

Si continua a lavorare per il nuovo stadio del Milan e dei cugini nerazzurri. È sempre difficile realizzarlo a San Siro e quindi si valutano altre ipotesi. Tra queste c'è anche quella di Legnano, città poco fuori Milano e pronta a ospitare le due squadre meneghine. Ne ha parlato proprio Lorenzo Radice , sindaco di Legnano, che da milanista si è detto contento, ma anche sottolineato le difficoltà. Ecco le sue parole a sportlegnano.it: "Da milanista sarei contento. Ci sono molte aree dismesse a Legnano, questo è vero, ma bisogna anche dire che queste sono tutte private e quindi vi è difficile portare nuove costruzioni e impianti".

Sulla possibilità di realizzare l'impianto nell'area dell'ex caserma: "Idea romantica ma purtroppo utopistica e poi quella zona sarebbe troppo piccola per un impianto del genere. La zona Canazza però avrebbe molto bisogno di rinnovamento e infatti ci muoveremo al più presto per migliorare pian piano tutta la città. Gli investimenti ci saranno, e devo ammettere che se dovesse arrivare un importante imprenditore con idee e novità io sarei solo che felice di poter collaborare per rendere questa città sempre più bella e rinnovata".