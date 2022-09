Milan, inaugurato il nuovo pop-up store in stazione centrale a Milano

(fonte acmilan.com) - AC Milan ha inaugurato nella stazione di Milano Centrale un nuovo pop-up store ufficiale che offrirà tutti i giorni, dalle 8.00 alle 21.00, un ulteriore punto vendita per poter acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA, tra cui i kit Home, Away e Third per la stagione 2022/23, oltre a collezioni esclusive .

Il nuovo Store potrà soddisfare le esigenze dei tifosi locali, ma anche dei tantissimi rossoneri in visita nel capoluogo lombardo da tutta Italia e dal mondo intero per piacere e per lavoro, proponendosi come primo e ultimo contatto con la città anche in occasione dei match nazionali e internazionali di AC Milan. Vi aspettiamo!