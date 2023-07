Milan, la nuova seconda maglia debutterà contro il Real Madrid | News

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, il Milan ha presentato la sua seconda maglia per la stagione 2023/2024. Il debutto di questa casacca non avverrà nel corso della prossima Serie A, ma molto prima. Il Diavolo, infatti, come riferito da 'MilanNews', la utilizzerà già nel corso del pre-season tour, ed in modo particolare il 23 luglio nell'amichevole estiva contro il Real Madrid. Il teatro dell'incontro, ricordiamo, è il 'Rose Bowl Stadium' di Pasadena. Milan-Lumezzane, segui con noi il live dell'incontro >>>