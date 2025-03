Milan, nuova scommessa per la panchina? Rimbombano le parole di Sacchi

Milan, ricordi le parole di Sacchi? La tradizione delle "scommesse" in panchina

Eppure, il Milan può vantare una bella tradizione legate alle "scommesse" in panchina. Non si può non iniziare proprio da Arrigo Sacchi, il quale rivelò un aneddoto proprio riguardo il suo arrivo sulla panchina del Diavolo. Intervistato da Rai Sport, l'ex tecnico rossonero spiegò: "E’ stato molto faticoso importare la mia nuova filosofia di gioco, sono passato per rivoluzionario e non è stato per niente facile. Ancora oggi ricordo molto bene una cosa. Quando arrivai al Milan, un giornale scrisse che la società aveva preso un ‘signor nessuno‘…". Già, un "signor nessuno" capace di rivoluzionare il calcio e vincere, con il Milan, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, 1 campionato italiano e 1 Supercoppa Italiana.