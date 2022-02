Milan, novità di mercato: contatti per l’attaccante e si va verso un addio

Tante le notizie in questa mattina del 24 febbraio 2022 sul Milan, soprattutto di mercato. Domani è giorno di partita e oggi è vigilia, ma per questa mattina è ancora il futuro a fare da padrone. Due soprattutto gli argomenti trattati: l'arrivo in attacco e l'addio di uno dei difensori rossoneri. Intanto arrivano le parole di Massimo Ambrosini e brutte notizie su Zlatan Ibrahimovic: ecco le news più importanti di questa mattina nelle prossime schede.