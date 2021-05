Milan, novità Ibrahimovic: lo svedese vende la società di scommesse

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, secondo il quotidiano svedese Aftonbladet ha venduto la società di scommesse

Ibrahimovic corre ai ripari. L'Uefa, come noto, ha aperto un'indagine sullo svedese per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. La UEFA ha aperto l'inchiesta sulla base del comma 4 dell'articolo 31 della procedura. Per ora la Commissione Etica e Disciplinare ha nominato un ispettore che sta conducendo un'indagine preliminare.