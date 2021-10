Milan, nota ufficiale: “Maignan dovrà operarsi al polso sinistro”

Brutte notizie in casa Milan per Maignan. Il portiere sarà operato al polso sinistro in artroscopia. Ecco le ultime a riguardo.

Stefano Bressi

Tramite una nota ufficiale, il Milan ha comunicato che Mike Maignan, portiere francese classe 1995, dovrà sottoporsi a un'operazione al polso. Brutte notizie per i rossoneri, che quindi perderanno per infortunio anche il portiere. Ecco la nota del club: "Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli".