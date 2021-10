Milan, non solo Theo Hernandez: gol anche per Maldini

Due giocatori del Milan sono scesi in campo nella serata di giovedì, entrambi i rossoneri in gol: il report del sito ufficiale.

Alla seconda presenza in nazionale è già decisivo. Theo Hernández si è preso la scena in Belgio-Francia segnando al 90' la rete decisiva che qualifica i transalpini alla Finale di UEFA Nations League di domenica a San Siro contro la Spagna. Il gol del 19 rossonero regala alla Francia la vittoria in una partita memorabile, che ha visto il Belgio andare in vantaggio di due reti sul finire del primo tempo (Carrasco e Lukaku); nella ripresa la furiosa rimonta francese, firmata Benzema, Mbappé su rigore e appunto Theo, con un sinistro potente e preciso che ha bucato le mani di Courtois. Maignan e Saelemaekers sono rimasti in panchina.