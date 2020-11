Milan, non solo Kessie: Pioli ha rivalutato tanti giocatori. I nomi | News

Milan News: Kessie e non solo. Tanti i giocatori rivalutati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli in questi mesi al Milan. Sono tanti infatti i giocatori che si sono rimessi in pista, che hanno trovato una nuova dimensione tattica e che soprattutto hanno aumentato il proprio valore.

L’esempio più evidente è quello di Franck Kessie, che è un giocatore diverso, anzi, totalmente nuovo. All’inizio non c’era un grande feeling con Pioli, ma poi l’ivoriano è diventato un punto fermo della squadra. Non tanto per quanto concerne il minutaggio, ma soprattutto in termini tattici. Kessie ora fa il regista, ma allo stesso tempo non ha perso le sue capacità di inserimento, così come è successo contro il Verona.

Spicca anche Alexis Saelemaekers. Arrivato con molto scetticismo, si è conquistato la fiducia di Pioli e ha conquistato anche la nazionale belga. Ora però occorre verificare le sue condizioni fisiche, visto che ha lasciato il ritiro della nazionale per via di un’infiammazione al pube. Grande crescita anche da parte di Davide Calabria, che appare totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione.

Restando in difesa, sorprende anche il rendimento di Simon Kjaer. E' passato da essere un panchinaro dell'Atalanta a un titolare fisso del Milan. Ha garantito quantità e qualità. Infine concludiamo con Rafael Leao: i numeri rispetto all'anno scorso sono completamente diversi, con il portoghese che sembra essere sulla strada giusta. Manca poco per il definitivo salto di qualità.