Milan, non solo Ibrahimovic e Giroud per l’attacco: ecco il piano di Maldini

Le ultime notizie sul Milan. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, vorrebbe rinforzare ulteriormente l'attacco rossonero

Il Milan non si limiterà solamente ad acquistare Olivier Giroud. Il suo passaggio in rossonero è praticamente cosa fatta, ma l'attaccante francese non sarà l'ultimo acquisto che rinforzerà il reparto offensivo del 'Diavolo'. In una stagione così impegnativa come quella che inizierà ad agosto, la squadra di Pioli non può permettersi di avere solamente Ibrahimovic e il centravanti campione d'Europa. E' vero, l'acquisto dell'ex Arsenal dà quel tocco in più d'esperienza che serve ad un gruppo di ragazzi così giovani. Ma nella testa del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ci sarebbe l'idea di acquistare un terzo attaccante. Sicuramente si tratterà di un profilo che tenderà ad abbassare l'età media dell'attacco rossonero, quindi un profilo di grande prospettiva, e con un ingaggio contenuto. La dirigenza è al lavoro per dare la miglior squadra possibile a Stefano Pioli in maniera tale da affrontare una grande stagione. Ecco le dichiarazioni di Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport.