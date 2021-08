Milan, non dimenticarti di Pioli: ora è tempo di rinnovo / News

Il campionato 20-21 è ormai alle porte e i rossoneri saranno ancora guidati da Stefano Pioli. Nel tempo la sua posizione si è rafforzata sempre di più

La stagione passata ha consacrato definitivamente il Pioli allenatore: il coach rossonero ha collezionato ben 24 vittorie in campionato migliorando il cammino della stagione 2019-29 terminato con 16 vittorie . Tenuto conto degli impegni ravvicinati di campionato e Champions League, sarà arduo replicare l’impresa dell’anno passato ma se il mister e lo staff lavoreranno con la stessa cura la strada sarà in discesa.

Mister Pioli, in questa esperienza milanista, è cambiato ed ha cambiato la squadra: i primi mesi della gestione del mister furono in salita con il picco negativo di Bergamo. I tifosi vedevano una squadra scarica e un allenatore poco decisivo ma da gennaio 2020 ci fu una svolta significativa; l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha consentito la svolta tattica e mentale per la squadra, con Pioli abile ad impiegare l’esperienza e il carisma del campione svedese per liberare i giovani giocatori rossoneri da pressioni.