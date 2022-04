Milan, non c’è più tempo da perdere: servono i gol di Leao e Giroud

Il Milan gioca una partita molto importante contro la Lazio di Maurizio Sarri. Pioli si affida a Leao e Giroud, con Ibrahimovic in panchina

Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, deve assolutamente vincere contro la Lazio per sperare nello scudetto. Per farlo, però, servono i gol degli attaccanti: partiranno titolari Rafael Leao e Olivier Giroud, ma in panchina ci sarà finalmente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non segna dal 9 gennaio contro il Venezia.