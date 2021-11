Milan, Nocerino: “Romagnoli ora sta facendo qualcosa in più”

Nocerino, ex Milan, ha parlato di Romagnoli, sottolineando il miglioramento del capitano rossonero. Ecco tutte le sue parole.

Il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995, dopo una stagione difficile si sta mettendo in mostra con buone prestazioni quest'anno e lo ha sottolineato anche Antonio Nocerino, ex Milan, sui canali ufficiali del club: "È arrivato al Milan quando c'ero anche io, era un momento di difficoltà; era uno dei giovani sulla bocca di tutti. Il calcio è così: è diventato capitano del Milan col triplo delle pressioni e non è facile. Secondo me, in quel momento lì, mentre gli altri continuavano la crescita, lui si è fermato forse per una questione mentale e si è un po' accomodato. Poi, è arrivata la concorrenza e adesso sa che o si smuove un po' o non gioca, perché il Milan ha tanta qualità in squadra; quindi per giocare devi andare più forte: ora sta dimostrando che sa andare più forte, che sa uscire dalla zona comfort. Ora sta facendo qualcosa in più per meritarsi di giocare e di fare belle partite".