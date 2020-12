Milan: “No al pregiudizio in tutte le forme, ogni giorno”

Milan, messaggio contro il razzismo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In virtù di quanto accaduto questa sera a Parigi durante il match PSG-Istanbul Basaksehir, il Milan ha voluto scrivere un messaggio. “AC Milan si oppone al pregiudizio in tutte le forme, ogni giorno, non importa quando e dove si verifica”.

Nel corso della partita di Champions League al Parco dei Principi, il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu avrebbe detto “ragazzo nero” a Webo, assistente tecnico del club turco. Immediata la reazione delle due squadre che hanno abbandonato il terreno di gioco. Partita prima sospesa e poi fermata definitivamente.