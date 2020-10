Milan News – Nazionali, oggi Dalot e Leao titolari. Panchina per Bennacer

Ultime Notizie Milan: gli impegni di Dalot, Leao e Bennacer

MILAN NEWS – Niente incontri ufficiali questa sera, ma solo amichevoli con le Nazionali maggiori. Diversa la situazione per l’Under 21, che invece giocano le qualificazioni all’Europeo. Impegnati anche diversi giocatori della Serie A e del Milan. Tra questi infatti anche Rafael Leao e Diogo Dalot, che sono titolari nella sfida di qualificazione all’Europeo Under 21 tra Portogallo e Norvegia. Non titolare, invece, Ismael Bennacer nel match tra Algeria e Nigeria, amichevole per lui. Impegnato anche Achraf Hakimi, dell’Inter, nell’amichevole tra Marocco e Senegal.

