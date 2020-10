Milan News – Club invia agli abbonati una lettera di Pioli e li invita al museo

Ultime Notizie Milan: lettera di Pioli per gli abbonati

MILAN NEWS – Il Covid-19 continua a far danni e così la riapertura degli stadi, che sembrava vicina, slitta ancora. Per ora solo 1000 persone possono accedere agli impianti sportivi e il Milan li sta invitando a scelta. Periodo difficile per chi era abituato a vedere le partite allo stadio, ora costretto al divano di casa e alla TV. Per questo, il Milan si è dimostrato molto vicini ai propri abbonati e in attesa di poterli riaccogliere a San Siro gli ha inviato a casa una lettera di Stefano Pioli in cui li si ringrazia e li si invita a visitare, ovviamente in modo totalmente gratuito, il museo rossonero a Casa Milan. Una bellissima iniziativa che permette al club di restare al fianco dei tifosi.

