Milan News, Ciarravano: “Ecco perché Ibra deve riposare. Su Leao…”

Milan, l’opinione su Ibra e Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Ciarravano, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Le opinioni sui due giocatori: “Ibrahimovic non si è più riposato dopo il Covid, va preservato, al di là degli infortuni, è un tipo di giocatore che non ha un alter ego. E’ una grande occasione per rivedere Leao in quella posizione. Su quella fascia ha un passo devastante, in pochi in Serie A possono contenerlo, ma deve dimostrare anche di poter giocare nel cuore dell’area di rigore”.

