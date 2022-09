Milan, Nevin: “Difficile per Potter non pensare già alla sfida coi rossoneri”

Dopo il ritorno del campionato, il Milan dovrà affrontare la Champions League contro il Chelsea e di questo ha parlato Pat Nevin, che con i Blues ha giocato. Si è soffermato soprattutto sulle difficoltà di Graham Potter, nuovo allenatore, di non pensare già ai rossoneri: "Potter avrà uno o due pensieri vaganti sul Brighton ma nel frattempo penserà alla partita di mercoledì prossimo: sarà ancora più difficile non pensarci... Se giocare contro il Manchester United è il top a livello storico in Inghilterra, affrontare il Milan è una partita di grande importanza storica ai massimi livelli del calcio europeo. Se si considerano entrambe le società e il loro enorme impatto sul calcio europeo, può essere descritto solo come un pareggio storico. A essere onesti, i veri tempi d'oro del Milan stavano appena volgendo al termine quando i nostri gloriosi 20 anni di ascesa al vertice erano appena agli inizi. Hanno vinto la Champions League nel 2007, ma da allora non sono stati in finale, mentre siamo arrivati ​​in finale la stagione successiva nel 2008 a Mosca e poi siamo diventati presenza fissa alle fasi finali della Champions League anno dopo anno". Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>