Milan, nessuno come te in trasferta nei 5 top campionati europei

Milan, numeri impressionanti in trasferta

Il Milan di Stefano Pioli, dopo due battute d’arresto consecutive contro Atalanta e Inter, ha rincominciato la propria marcia vincendo in casa del Bologna. Un 2-1 sofferto che però ha permesso di scacciare immediatamente pensieri negativi. Proprio in trasferta, i rossoneri sono una vera e propria macchina da guerra. Consultando i numeri dei top cinque campionati europei, nessuno ha fatto meglio del Diavolo. In questa speciale classifica la squadra di Stefano Pioli si piazza al primo posto con 28 punti conquistati, seguita dal Manchester United (27) e dal Leicester (26). Per incontrare un’altra italiana bisogna arrivare all’undicesimo posto, casella occupata dalla Lazio di Simone Inzaghi (20). Juventus e Inter sono, rispettivamente, 16^ e 18^.

Calciomercato Milan – Un obiettivo non rinnova: pronto l’assalto. VAI ALLA NOTIZIA >>>