Milan, nessun sudamericano in rosa dal 96-97 | News

Nessun sudamericano presente nella rosa del Milan

Con la cessione di Léo Duarte durante l'ultima finestra di calciomercato, il Milan non ha nessun giocatore dell'America del Sud presente in rosa. Questa è una particolare curiosità considerato che i tanti successi dei rossoneri sono arrivati grazie anche a calciatori di quel continente. Ciò non accadeva dalla lontana stagione 1996-1997, una stagione negativa per i rossoneri conclusasi all'11esimo posto in Serie A.