Milan, nessun problema per Brahim Diaz | PM News

Il Milan tira un sospiro di sollievo: Brahim Diaz, uscito acciaccato dalla gara contro l'Atletico Madrid, sta bene

Il Milan tira un sospiro di sollievo per Brahim Diaz. Il trequartista era uscito dalla partita contro l'Atletico Madrid acciaccato, ma per fortuna la partita di martedì non ha portato alcuna conseguenza. Come appreso dalla nostra redazione, l'ex Real Madrid sarà regolarmente a disposizione di Pioli per il match di domenica prossima contro l'Atalanta.