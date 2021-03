Milan, nel 2007 il ‘Diavolo’ incontrò prima il Manchester e poi la Fiorentina

Corsi e ricorsi storici per il Milan

Non bastava il girone H di Europa League composto da Milan, Lille, Sparta Praga e Celtic, identico a quel girone di Champions League datato 2007. Sembrerà uno scherzo del destino, ma quel magico anno continua ad essere presente anche in questa stagione. Milan-Manchester United ha un sapore simile alla semifinale di ritorno di Champions di 14 anni fa. Anche in quel caso il Milan, con una squadra diversa rispetto a quella di oggi, lottava per un posto nell’Europa che conta. Dopo aver vinto contro i ‘Red Devils’ per 3-0, in campionato i rossoneri affrontarono la Fiorentina, cosa che avverrà anche questa domenica. E se allora tutto andò bene, il popolo milanista sa bene che questa volta la situazione è molto diversa. Però, a pensare come finì quella stagione, un sorrisino scappa. Intanto pare sfumare un obiettivo di mercato del ‘Diavolo’.