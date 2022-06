Milan, i nazionali impegnati oggi: Theo e Maignan in campo con la Francia

Ecco i giocatori del Milan in campo oggi con le rispettive nazionali: Maignan e Theo per sbloccare la Francia in Nations League

Altro giro di nazionali per i giocatori del Milan. Oggi si chiude la stagione 2021/22 per Theo Hernandez e Mike Maignan che con la Francia vanno a caccia della prima vittoria in UEFA Nations League.

Un’annata dispendiosa per i due rossoneri, elementi chiave nella conquista dello Scudetto. Il terzino ex Real Madrid chiuderà con ben 49 gare ufficiali disputate tra club e nazionale, mentre il portiere si fermerà, in caso di titolarità nel match di stasera, a quota 42. Il Commissario Tecnico Didier Deschamps non ha ancora sciolto le riserve nel ballottaggio con Hugo Lloris.

Alle 20:45 i transalpini, ultimi nel proprio raggruppamento con soli 2 punti, ospitano la Croazia allo Stade de France. Nello stesso girone la Danimarca, capolista con 6 punti, riceve l’Austria a Copenaghen.

Presente anche Simon Kjaer, nonostante sia in piena fase riabilitativa dall'infortunio al ginocchio. Il classe '89 sarà al fianco del gruppo del c.t. Kasper Hjulmand dalla tribuna.