Milan, tanti rossoneri impegnati con le Nazionali: brilla Krunic

(fonte: acmilan.com) Sono iniziati, per i cinque rossoneri coinvolti, gli impegni di qualificazione alle prossime competizioni con le rispettive selezioni nazionali: ad Euro 2024 per Krunić, Leão, Kjær e Tonali; alla Coppa d'Africa 2023 per Bennacer. Protagonista assoluto, nella serata di giovedì 23 marzo, è stato Rade Krunić, che con una doppietta d'autore - nel corso della prima frazione - ha trascinato la sua Bosnia al successo sull'Islanda (3-0) nel gruppo J. Girone alla cui vetta è balzato il Portogallo di Rafa Leão, in campo con i soliti strappi dal minuto 67 nel 4-0 inflitto ai danni del Liechtenstein. Prestazione da leader difensivo, invece, per Simon Kjær, titolare con la fascia al braccio nel 3-1 della Danimarca sulla Finlandia nel derby scandinavo che ha inaugurato il gruppo H.