Milan, i rossoneri impegnati in Nazionale: Giroud in gol, bene Kjaer e Thiaw

Da Olivier Giroud, che ha trovato la via del gol, a Simon Kjaer e Malick Thiaw: ecco i giocatori del Milan impegnati in Nazionale

(fonte: acmilan.com) Olivier Giroud non si ferma e continua ad andare a bersaglio anche in nazionale. L'attaccante rossonero ha infatti aperto le marcature - con un perentorio colpo di testa - nel 3-0 esterno della Francia sul campo di Gibilterra, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Allo stesso match - che ha permesso ai Les Bleus di blindare il primato nel gruppo B - ha preso parte anche Theo Hernández, autore di una prova propositiva e solida sulla corsia di sinistra - mentre Maignan è rimasto ai box. Titolare tra le fila dei transalpini - ma con la selezione Under 21 - anche Pierre Kalulu, impiegato da terzino destro nella vittoria (0-1) ai danni del Messico in amichevole.