Dopo la partita Milan-Napoli, finita 0-2 per i partenopei, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha condiviso su X un messaggio.

Ieri sera, a San Siro, il big match tra il Milan , decimato dalle assenze, di Paulo Fonseca ed il Napoli di Antonio Conte è finito 0-2 per gli azzurri, che hanno vinto grazie ai gol, entrambi seganti al primo tempo, di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia . Il Napoli è sempre più primo in classifica, aspettando Inter e Juve che giocano oggi, mentre il Milan è a -11 dalla vetta e con u na partita da recuperare .

Dopo la partita, il giornalista sportivo e direttore di TeleLombardiaFabio Ravezzani ha postato un messaggio sul suo profilo X: "Ci sta di perdere una partita con tante assenze. Ma il Napoli in estate ha fatto tutto quello che il Milan ha rifiutato: cioè investire su un grande allenatore e 2-3 calciatori di livello da 30-40 milioni. Risparmiare in genere non porta a vincere. E questi sono i risultati".