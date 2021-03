Milan-Napoli, Pioli: “Sceglierò chi sta meglio fisicamente e mentalmente”

Milan-Napoli, le parole di Pioli

Domani si giocherà Milan-Napoli, 27^ giornata del campionato di Serie A. Tornano a disposizione di Stefano Pioli diversi giocatori, ma l’allenatore rossonero non è intenzionato a mandarli tutti in campo subito. Già le partite precedenti hanno dimostrato che spesso è meglio affidarsi a delle seconde linee in salute che a dei titolari magari non al meglio. Bisogna tenere in condizione sia l’aspetto fisico che quello mentale. Ecco le parole di Pioli in conferenza a riguardo: “Certo, la condizione psicofisica, durante un’annata così impegnativa può scendere e salire. Il mio obiettivo è preparare la squadra. Domani sceglierò chi sta meglio fisicamente e mentalmente”. Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>