Milan-Napoli, Pioli: “Foto col Rio Ave ci fa capire cosa abbiamo superato”

Milan-Napoli, Pioli sulla foto in spogliatoio

Nei giorni scorsi, Sandro Tonali, centrocampista rossonero classe 2000, ha svelato che nello spogliatoio è appesa la foto della squadra abbracciata sotto la pioggia durante i rigori con il Rio Ave nei preliminari di Europa League. Oggi, alla vigilia di Milan-Napoli, in conferenza stampa Stefano Pioli è tornato sulle parole del suo giocatore e ha spiegato il perché quella foto è appesa lì e perché dà quella scintilla: “È la scintilla che il Milan deve sempre avere. Durante una stagione ci sono difficoltà da affrontare e superare. Tutte quelle che abbiamo affrontato ci hanno aiutato a capire quanto serve essere una squadra. Aiutarci, stimolarci… Quella foto c’è perché è stata una serata particolare e ci serve per capire cosa abbiamo superato per arrivare dove siamo ora”. Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>