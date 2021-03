Milan-Napoli, Pioli: “Ci aspetta una partita complicata”

Milan-Napoli, le parole di Pioli

Domani si scenderà di nuovo in campo per Milan-Napoli, match valido per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto alla vigilia di un match, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. Il mister rossonero è stato interrogato anche sui partenopei e su che tipo di partita si aspetta. Ecco le sue dichiarazioni: "È una squadra che gioca un bel calcio, con qualità e che ha passato un momento delicato. Si è compattata col proprio allenatore, che sta facendo un buon lavoro. Ci aspetta una partita complicata. Sono squadre molto diverse, hanno modi di approcciare e interpretare la gara diversi. Però hanno difensori alti e attaccanti veloci davanti".