Milan-Napoli, Maignan MVP di ‘acmilan.com’ | Champions League News

Mike Maignan, grazie alle sue parate, è stato eletto MVP di Milan-Napoli dai tifosi attraverso il sondaggio di 'acmilan.com'

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) A San Siro è stata, più volte, la mano di Mike Maignan a incidere sull'andata dei Quarti di finale di Champions League. Quattro parate decisive del portiere francese, insieme al gol di Ismaël Bennacer, hanno infatti permesso al Milan di battere 1-0 il Napoli.

Quattro prodezze per il quinto clean sheet consecutivo in Champions League dei rossoneri: una prova che è valsa a Maignan il premio di MVP, attribuito con i voti dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App. Con il 58% delle preferenze Mike - che bissa così il riconoscimento ottenuto dopo il ritorno contro il Tottenham - ha preceduto altri tre protagonisti della notte di San Siro: Díaz, Bennacer e Calabria.

4', su Anguissa; 12', su Zieliński; 49', su Elmas e la più bella, quella all'87' su Di Lorenzo. Quattro interventi diversi tra loro ma tutti accomunati dall'elevato coefficiente di difficoltà. Parate arrivate in momenti importanti: dal primo quarto d'ora in cui i rossoneri hanno sofferto l'avvio dei partenopei, alle due estremità della ripresa, quando subire il pareggio napoletano avrebbe cambiato l'inerzia del doppio confronto.

Una prova decisiva, quella di Mike. E non soltanto per le prodezze tra i pali: Maignan, infatti, è stato il miglior giocatore del match per palle recuperate (ben 11) e per lanci positivi (6, a pari merito con Kjær). Una notte magica, che indirizza al meglio il ritorno di martedì 18 al Maradona. Magico Mike!