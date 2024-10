Paulo Fonseca dovrebbe relegare Rafael Leao in panchina per Milan-Napoli: e sorprende anche in difesa, sulla fascia sinistra ...

Fabio Barera Redattore 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 18:17)

Anche in occasione di Milan-Napoli, Paulo Fonseca potrebbe far partire dalla panchina Rafael Leao. Il tecnico rossonero, infatti, già contro l'Udinese aveva deciso di lasciare fuori il lusitano per farlo riposare in vista della sfida al Bruges in Champions League. Nella massima competizione europea aveva anche fatto bene, ma è stato sostituito da Noah Okafor, che alla prima palla toccata ha creato un pericolo e ha sfornato l'assist per Tijjani Reijnders.