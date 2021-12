Milan-Napoli, Giroud recupera: oggi allenamento in gruppo / Serie A News

Una buona notizia dall'infermeria del Milan: Olivier Giroud si è allenato in gruppo ed è da considerarsi recuperato in vista della gara contro il Napoli

La situazione dall'infermeria continua a non essere esattamente felice per il Milan, ma Stefano Pioli può accennare un sorriso. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Milanello, Olivier Giroud si è finalmente allenato in gruppo quest'oggi. Il francese, che avrà a disposizione anche la rifinitura di domani, è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato. Chiaramente non giocherà dal primo minuto e non sarà al 100%, ma sarà comunque un'alternativa importante a Zlatan Ibrahimović a gara in corso.