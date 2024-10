Stasera, alle ore 20:45 , a San Siro andrà in scena il big match Milan-Napoli , valevole per la decima giornata della Serie A 2024/2025 . Questa giornata di campionato, tra l'altro, è l' unico turno infrasettimanale di A.

Per la sfida contro il Napoli, il Milan dovrà fare a meno di Hernandez e Reijnders per squalifica, mentre Gabbia, Florenzi, Bennacer, Abraham e Jovic non saranno disponibili per infortunio.