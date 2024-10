Milan-Napoli, Marianella: “Fonseca fa bene a credere nello Scudetto”

L'intervento del giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella in vista di Milan-Napoli, big match di stasera.

Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella , in vista del big match della decima giornata nonché unico turno infrasettimanale della Serie A 2024/2025 tra Milan e Napoli (calcio d'inizio alle ore 20:45 ), è intervenuto così sui rossoneri e sul loro allenatore, Paulo Fonseca .

Ecco le parole del telecronista: "Il Milan avrà una partita pesante contro il Napoli, un big match e un esame per tutti e due, anche per il Napoli. I rossoneri hanno comunque una partita da recuperare, comunque sono lì. Secondo me fa bene Fonseca a credere nello Scudetto".