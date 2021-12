Milan-Napoli, febbre per Theo Hernandez in settimana: si è allenato oggi

Theo Hernandez in settimana ha lamentato un attacco influenzale: oggi è ritornato ad allenarsi: le ultime sulle sue condizioni

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Theo Hernandez si è allenato soltanto oggi dopo qualche giorno di stop a causa di un attacco febbrile. La speranza è che possa smaltire l'intero disagio già in giornata così da prendere parte alla rifinitura di domani senza problemi ed entrare nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Un grattacapo in più per una squadra che comunque ha recuperato Olivier Giroud, che si è allenato in gruppo. Per tutti gli altri l'appuntamento è rimandato al 2022. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.