Milan, Napoli e Liverpool uniche imbattute nei top 5 campionati europei

Milan, Napoli e Liverpool sono le uniche squadre imbattute nelle ultime quindici partite dei top cinque campionati europei

Il Milan primeggia in Italia, ma anche in Europa. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' su Instagram, i rossoneri sono gli unici imbattuti nelle ultime quindici partite dei top 5 campionati europei insieme a Napoli e Liverpool. La squadra di Pioli ha ottenuto 13 vittorie e un pareggio, mentre quella di Spalletti 12 successi e 3 pareggi. I 'Reds', invece, hanno vinto in 11 partite e pareggiato in 4 incontri. Milan, le top news di oggi: novità sullo stadio. In arrivo un attaccante