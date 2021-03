Milan-Napoli, Bergonzi: “Pasqua insufficiente, c’era il rigore”

Milan-Napoli, il parere di Bergonzi

Nel finale di Milan-Napoli, l’arbitro non ha fischiato un rigore abbastanza evidente per fallo su Theo. Il terzino francese classe 1997 ha subito un pestone in area e nonostante il VAR abbia richiamato il direttore di gara al monitor, ha deciso di non assegnarlo. Ecco il parere di Mauro Bergonzi, ex arbitro, ai microfoni di Mediaset: “Il rigore per il Milan c’è. Bakayoko non prende il pallone ma lo stinco di Theo Hernandez. Era un episodio chiaro ed essendo un chiaro ed evidente errore doveva essere richiamato al monitor dal Var. Poi poteva decidere in autonomia l’entità del contatto. Se è stato dato il rigore in Roma-Milan sul pestone di Fazio, questo lo è ancor di più. Per me Pasqua insufficiente”. Qui le pagelle dei giocatori rossoneri dopo Milan-Napoli >>>