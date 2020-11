Milan, Nani: “Ibrahimovic o Ronaldo? Scelgo lo svedese, vi spiego” / News

Milan, Ibrahimovic meglio di Cristiano Ronaldo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Al Jazeera, ha parlato della differenza tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ecco il suo pensiero ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Prenderei lo svedese perchè è uomo squadra oltre che un grande attaccante. Ha 40 anni e fa partite pazzesche, è la conferma che la classe non va via. Chiaramente CR7 è straordinario, ha vinto Palloni d’Oro a ripetizione, però Ibra è anche uomo spogliatoio e fa sentire la sua presenza in campo al di là dei suoi gol e delle sue giocate”. Berlusconi ha voluto dedicare un pensiero a Maradona: il post social >>>