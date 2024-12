Trevisani: “Musah è determinante per il Milan per tre motivi”

"Musah fa 3 cose determinanti per il Milan. Tre in un giocatore solo. Uno: protegge Emerson Royal, che c'ha tanto bisogno. Due: favorisce gli inserimenti di Reijnders, perchè da un equilibrio a centrocampo e alla, diciamo, fase difensiva che permette a Reijnders di essere molto più libero e di farsi gli affaracci suoi e quindi far male agli altri anziché pensare che gli altri non facciano male al Milan. Il terzo è che leva Chukwueze da campo. Sono 3 capolavori assoluti che fa Musah. Il Milan guadagna corsa, pensiero, fase difensiva e libertà degli altri".