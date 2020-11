Milan, Musacchio in gruppo: le immagini dell’allenamento (Foto)

Milan, finalmente Musacchio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ottime notizie in casa Milan: Mateo Musacchio si allena con il resto del gruppo. Il profilo ufficiale Twitter rossonero ha pubblicato diverse immagini che ritraggono i calciatori impegnati nella seduta odierna, compreso l’argentino, in un gruppetto insieme a Samu Castillejo, Ante Rebic, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli, dopo diversi mesi, potrà dunque contare su tutti i difensori centrali presenti in rosa. Ecco le immagini.

