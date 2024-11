Milan, Morata lascia l’allenamento della Spagna: ecco il vero motivo

Alvaro Morata , attaccante del Milan , ha lasciato in anticipo la seduta di allenamento della Spagna nella giornata di oggi, martedì 12 novembre. A riferirlo è il portale iberico 'ElDesmarque.com', che spiega come il centravanti rossonero, insieme al difensore Pau Torres , sia rientrato in palestra non prima di aver comunque osservato un minuto di silenzio sul campo per le vittime dell'alluvione di Valencia. Ancora in dubbio, quindi, la sua presenza contro la Danimarca per quel colpo alla testa subito dal compagno di squadra al Diavolo Strahinja Pavlovic .

Milan, Morata non conclude l'allenamento con la Spagna: ecco le sue condizioni

Ricordiamo come nei giorni scorsi ci sia stato un botta e risposta tra Paulo Fonseca e Luis de la Fuente. Il secondo, infatti, aveva detto: "Ha ricevuto una forte botta alla testa, ma dopo gli accertamenti è risultato che sta bene. C'è un protocollo medico da seguire, ma dovrebbe poter giocare nella prima partita. In caso contrario, sarà a disposizione per la seconda". Il lusitano aveva quindi risposto: "Non so come mai l'ha detto. C'è un protocollo per cui dopo una contusione si deve fermare 10 giorni. Per me è strano. Le indicazioni che ho è che per 10 giorni non deve fare niente. Non è un'opzione per noi, è obbligatorio. Non so come possa dirlo"