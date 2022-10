Milan-Monza, tanti VIP a San Siro: un vero e proprio incontro generazionale

"Il match tra Milan e Monza, in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 18:00, si appresta ad essere una vera e propria partita del cuore per i tifosi rossoneri .

Una partita dalle intense emozioni, in cui non potevano di certo mancare ospiti eccezionali, al centro delle attività di engagement e comunicazione del Club. Un percorso che è sempre stato fondamentale per il Milan, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco e posizionando così il Club come protagonista della cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.