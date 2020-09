Milan-Monza, qualche fortunato tifoso era allo stadio

MILAN NEWS – Un assaggio, un timido ritorno. A San Siro, in occasione della seconda amichevole stagionale contro il Monza, il Club ha invitato tre abbonati della scorsa stagione (ciascuno accompagnato da una persona) ad assistere alla partita dagli spalti. Una donna Under 35, un abbonato storico, un padre accompagnato dal figlio. Presenze simboliche, in attesa di riabbracciare tutto il tifo rossonero nel nostro stadio, ma che testimoniano la grande voglia ed emozione dei nostri sostenitori, fisicamente lontani dalla squadra ma sempre vicini con il loro immancabile supporto.

In attesa della nuova stagione, che per i rossoneri inizierà ufficialmente con il secondo turno di qualificazione di Europa League, il 17 settembre a Dublino contro lo Shamrock Rovers, gli abbonati presenti a San Siro hanno potuto godersi la vittoria in amichevole per 4-1, firmata dalle reti dei giovani rossoneri. E hanno condiviso con noi l’emozione di rientrare allo stadio dopo tutti questi mesi, la loro grande voglia di Milan, i loro ricordi più belli legati a San Siro e le loro speranze per la stagione che si appresta a iniziare.

Fonte: acmilan.com

