Milan, Montovoli: “Questa stagione finirà bene, sono ottimista”

Cinque partite alla fine per il Milan. Cinque partite in cui i rossoneri si giocheranno tutto. La qualificazione in Champions League deve essere raggiunta a ogni costo, dopo una stagione di primo livello sarebbe disastroso il contrario. Di questo ha parlato Andrea Montovoli, attore tifoso milanista, sul canale Twitch del club rossonero. Montovoli si è detto molto ottimista. Ecco le sue parole: "Ora i ragazzi alzano la testa e combattono. Possiamo vincerne 4 di fila. Finirà bene questa stagione. Hanno fatto una stagione fenomenale. Ora devono stringere i denti, Pioli è un grande allenatore e io sono fiducioso. Tra i giocatori di oggi quando giocavo somigliavo a Rebic. È un paradosso, ma la matematica dice che se vinciamo 5 partite siamo secondi. Io sono positivo, ma anche realistico: non credo che possiamo vincere con l'Atalanta, ma con la Juve sì. Col Benevento sarà tosta, perché c'è Pippo, torna a San Siro, si giocano la salvezza. Sarà tosta. Il ritorno di Ibra è una grandissima notizia. Nulla è perduto, bisogna essere fiduciosi".