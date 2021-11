Milan, Montolivo: “Calendario abbordabile, ma bisogna recuperare tutti”

Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato dei prossimi impegni in campionato e ha sottolineato l'importanza di avere tutti disponibili.

Ieri è arrivato il primo stop del Milan in campionato, che però ora avrà un calendario sulla carta un po' più agevole, come ha sottolineato anche Riccardo Montolivo, ex capitano rossonero. Montolivo però ha anche sottolineato come sia molto importante che il Milan torni ad avere tutti a disposizione, recuperando gli infortunati. Ecco le sue parole a DAZN: "Sulla carta può essere anche un calendario abbordabile per il Milan, anche se ci sono due match internazionali di mezzo; il Sassuolo è una bella realtà. Il Milan si deve preoccupare di recuperare Leao e Rebic per rimettere insieme tutto il suo potenziale".